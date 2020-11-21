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Україна відзначає сьогодні День Гідності та Свободи (оновлено)

З цієї нагоди до українців звернулися президент України та Прем'єр-міністр.

Україна відзначає сьогодні День Гідності та Свободи (оновлено)
Фото: пресслужба Кабміну

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.

Пам’ятний день встановлений Указом Президента України у 2014 році на честь початку історичних подій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

З цієї нагоди до українців звернувся президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки. Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел. Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної. Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги», – зазначив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні.

«Жити гідно та обирати своє майбутнє – невід’ємне право кожного з нас. Я впевнений, що ця єдність завжди буде одним із ключових рушіїв розвитку української держави. Схиляю голову в пам’ять про героїв. Дякую всім українцям за патріотизм, мужність та самовідданість у справі захисту нашої держави та її європейського вектору розвитку», – сказав очільник українського уряду.

Фото: пресслужба Кабміну

Оновлення. На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбулися молебень та покладання квітів біля екуменічного храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

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