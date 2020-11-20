Біля узбережжя Британії затримали судно з нелегалами, арештували двох українців

Біля узбережжя Великої Британії іноземні правоохоронці виявили судно, на якому перевозили нелегальних мігрантів. Арештували двох українців.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"18 листопада, біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили за координації з Національним агентством боротьби зі злочинністю (National Crime Agency – NCA) Великої Британії затримали рибальське судно. На ньому знаходилось 69 нелегальних мігрантів з Південно-Східної Європи", - йдеться в повідомленні.

Трьох членів екіпажу, зокрема двох громадян України, заарештовано за підозрою у сприянні нелегальній міграції.

"Наразі ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування та втягнення українців у злочинну діяльність. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми", - заявив начальник Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції Нацполіції Сергій Пантелеєв.

За його словами, за даними МЗС України у грецьких та італійських в’язницях відбувають покарання більше 200 українців.

Нагадаємо, 16 листопада в Іспанії затримали українців через незаконний продаж російської зброї. У межах спецоперації вилучили майна та коштів на 10 млн євро.