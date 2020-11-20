На Донбасі окупанти почали "призов"

"Призивають" чоловіків від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада.

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі розпочали чергову кампанію з військового "призову" чоловічого населення.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ активізувало заходи з підтримання у готовності до застосування з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Цього тижня окупантами розпочато чергову кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами у період з 23 по 27 листопада", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони також зазначили, що з метою підготовки резервістів противником проведено уточнення мобілізаційного резерву російсько-окупаційних військ, організовано вручення “військовозобов’язаним” призовних повісток та розгорнуто польові табори на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що російські окупаційні адміністрації на Донбасі вербують найманців з громадянством РФ для створення "миротворчих" підрозділів, які виконуватимуть завдання у Нагірному Карабаху. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.