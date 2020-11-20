У суботу в Києві до +3 градусів, без опадів

Уночі у столиці -1...+1 градус.

У суботу, 21 листопада, у Києві хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-4 градуси, вдень +2...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень до +4 градусів.

У центрі України хмарно, мокрий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На сході України хмарно, вдень сніг, вночі без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень до +5 градусів.