ЦУМ у Києві евакуювали через "мінування"

До поліції надійшло повідомленні про замінування ТРЦ "ЦУМ" на вулиці Хрещатик у Києві.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38", - йдеться в повідомленні.

Усіх відвідувачів евакуювали. Зараз триває перевірка приміщення.

Нагадаємо, 13 листопада приміщення Верховної Ради перевірили на наявність вибухівки, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

3 листопада в Києві закривали станцію метро "Хрещатик" через хибне повідомлення про мінування.

24 серпня в Києві повідомили про замінування двох станцій метро, аеропорту, мостів, ТЦ і мережі магазинів. Жодне з повідомлень не підтвердилося.