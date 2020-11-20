19 листопада суспільно-резонансному проєкту «Головна тема» з Оленою Кот на каналі «Україна» виповнилось три роки. За цей час програма здобула прихильність 26 мільйонів глядачів*** і стала найпопулярнішим публіцистичним проєктом на вітчизняному телебаченні.

За час існування «Головної теми» вийшло 120 випусків, в яких висвітлили десятки актуальних та глобальних тем, що мають резонанс в масштабах країни: якість продуктів та медичних засобів, шахрайські схеми нового покоління, пенсійна та медична реформи, ціни та зміни в платіжках за комірне, трудова міграція та заробітки в умовах кризи. В центрі уваги кожної програми – реальні історії українців та їх життєві ситуації.

Героями програми стали близько 1500 осіб. Багатьом з них «Головна тема» допомогла знайти шляхи вирішення непростих проблем та позитивно повпливала на їх життя. Так, команда проєкту допомогла мешканці Львівщини пані Галині відстояти справедливість, та не повертати 24 тисячі гривень пенсійних виплат, які їй помилково нарахували протягом року. Завдяки програмі українському заробітчанину Олександрові вдалось забрати у польського працедавця свої зароблені за 2 місяця на будівництві у Польщі 22 тисячі гривень. Пенсіонеру після втручання журналістів віддали 2500 гривень за лікарняний, який йому не оплатили на роботі через помилки сімейного лікаря. Героям, що довгий час боролися за свою законну субсидію, завдяки проєкту нарешті її повернули. А також журналісти програми розкрили шахрайські схеми та знайшли злочинців, які ввели в оману багатьох.

«Наш соціальний проєкт в ефірі три роки! Зазвичай такі формати довго не живуть, глядач як правило віддає перевагу більш «легким» проєктам про сенсації, викриття, скандали. Крім того, в конкуренції багато розважальних проєктів та світових фільмів з багатомільйонними бюджетами. Але ми змогли знайти слова і способи, щоб глядач протягом трьох років не втрачав до нас інтерес. Я вважаю, що в цьому і є наша унікальність», - розповіла ведуча Олена Кот.

Протягом трьох років команда проєкту провела понад 150 експериментів, часто досить небезпечних. Наймасштабнішим з них було масове одночасне тестування українців на імунітет до коронавірусу, в якому взяли участь 100 добровольців, в числі яких сама ведуча Олена Кот і її колега, ведучий новин «Сьогодні» Ігор Пупков.

«Ми проводимо унікальні експерименти, яких ще не було в Україні, віддаємо на лабораторні експертизи антисептики, ліки, вітаміни. Тестуємо українців, які хворіли на коронавірус, і тих, кому попри те, що тісно контактували з хворими, вдалося уникнути зараження. Можемо гучно заявити, що ми наблизились до розгадки - хто має усі шанси не захворіти на КОВІД. І вже найближчої суботи розповімо про це українським глядачам! І таких експериментів у нас попереду безліч! «Головна тема» і далі буде ГОЛОВНОЮ темою для кожного українця. Ми йдемо в ногу з часом, чуємо і розуміємо нашого глядача, розповідаємо і показуємо те, чого вам не покажуть у інших програмах!» - розповіла Євгенія Федічкіна, директор департаменту спеціальних проєктів каналу «Україна».

«Головна тема» – це суспільно-резонансний проєкт, який має на меті виявляти проблеми в соціальному суспільстві, створювати довкола них резонанс і добиватися, аби ці проблеми були вирішенні. Кожен випуск програми – це окрема актуальна тема, яка хвилює більшість українців. Автор і ведуча «Головної теми» Олена Кот тримає у фокусі уваги всі аспекти проблеми: її історію, справжні причини, приховані факти, можливості для вирішення.

***Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка "Вся Україна"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Данні надані телеканалом "Україна". Дані за 2017-2020 роки – остаточні, розраховані за показниками rat%, shr% и cov#. Детальніше по показникам та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.

Довідка про телеканал «Україна»

«Україна» – провідний національний телеканал країни. За підсумками першого півріччя 2020 року «Україна» утримує першість серед українських каналів за основними аудиторіями. За аудиторією 18-54 (50 тис.+)* середня частка (shr,%) каналу «Україна» в першому півріччі 2020 становила 9,98%, рейтинг (rat, %) – 1,37%. За аудиторією 18+ (50 тис.+)**: частка – 15,06%, рейтинг – 2,69%. За аудиторією 4+ (Вся Україна)***: частка – 13,47%, рейтинг – 2,24%. Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному Телевізійному Комітету (ІТК), надані каналом «Україна» за показниками rat%, shr%. Детальніше — в глосарії ІТК.

Загальне покриття телеканалу «Україна» на квітень 2020 становить 96,5% всіх домогосподарств України. Передача сигналу здійснюється за допомогою аналогової передавальної мережі, кабельних мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через супутник. В ефірі телеканалу представлені різні жанри телевізійного контенту: інформаційні, інформаційно-аналітичні, суспільно резонансні програми, соціальні ток-шоу, мелодраматичні, комедійні, детективні серіали і фільми, розважальні проекти, гумористичні шоу, футбольні трансляції. Активно розвивається виробництво власних телепрограм, фільмів і серіалів.

Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», загальнонаціональний інформаційний телеканал «Україна 24», молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, тематичні канали «Футбол 1»/«Футбол 2» і «Футбол 3», міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, телеканали «Донбас», «34 телеканал», «Сигма», медіа-агентство повного циклу «Медіа Партнерство Баінг», оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії «Теле Про» і «Допоможемо ТБ», мультимедійну платформу СЬОГОДНІ – теленовини «Сьогодні», сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue.UA. Директор «Медіа Групи Україна» – Євгеній Бондаренко. За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби ТОВ «Медіа Група Україна»: press@mgukraine.com.

Технічні параметри прийому сигналу:

Канал «Україна» Супутник Astra 4A, транспондер В22, частота прийому 12130 MHz, орбітальна позиція 4,8 ° східної довготи, поляризація вертикальна лінійна, символьна швидкість 27500 Мбод, FEC ¾, DVB-S, MPEG2, вид сигналу кодований, умовний доступ viaccess 2.6 (4.0)