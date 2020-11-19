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США розширили санкції проти Росії через робітників з КНДР

Всі активи цих компаній на території США будуть заморожені, американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес.

США розширили санкції проти Росії через робітників з КНДР
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США запровадило санкції відносно двох компаній, причетних до вивезення з Північної Кореї робочої сили і використання примусової праці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США.

Під санкції потрапили ТОВ "Мокран" - російська будівельна компанія, яка використовує північнокорейську робочу силу на території РФ, а також Korea Cholsan General Trading Corporation - північнокорейське підприємство, яке координує робітників з КНДР в Росії.

У санкційні списки також потрапили три компанії з КНДР, причетні до вивезення громадян країни в Росію і Китай.

В результаті введення санкцій всі активи цих компаній на території США будуть заморожені, а всім американським громадянам і компаніям забороняється вести з ними бізнес.

Іноземні компанії, які свідомо сприяють операціях таких компаній або надають їм фінансові послуги, також можуть потрапити під санкції.

Ці дії були зроблені відповідно до американського законодавства, яке передбачає введення санкцій відносно громадян і компаній, причетних до вивезення північнокорейських робітників таким чином, щоб приносити значний дохід північнокорейському режиму.

"Північна Корея має довгу історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у віддалені країни для роботи в виснажливих умовах, щоб надати фінансову підтримку Пхеньяну і його програмам озброєнь. Ті країни, які все ще приймають північнокорейських робітників, повинні відправити цих робочих додому", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу домовились про необхідність запровадити вже третій пакет санкцій щодо Білорусі.

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