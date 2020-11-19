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Данія заявляє, що мутований коронавірус з норкових ферм, "швидше за все", вимер

Норки проявили особливу сприйнятливість до зараження коронавірусом.

Данія заявляє, що мутований коронавірус з норкових ферм, "швидше за все", вимер
Фото: gloss.ua

Міністерство охорони здоров'я Данії заявило про те, що новий мутований штам нового коронавірусу, що походить з норкових ферм в Данії, "швидше за все" вимер.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву було зроблено на тлі побоювань, що новий штам може поставити під загрозу ефективність вакцини проти COVID-19.

"З 15 вересня не було виявлено норок з новим випадком "варіанту кластера 5", тому державний науково-дослідний інститут з питань вакцин і сироваток вважає, що цей варіант, швидше за все, вимер", - йдеться в заяві міністерства.

Два тижні тому влада Данії ухвалила рішення знищити всіх норок в країні для стримування масових спалахів COVID-19 на фермах. Ситуація ускладнилася виявленням мутованого варіанту, який, за словами влади, показав знижену чутливість до антитіл.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норки проявили особливу сприйнятливість до зараження коронавірусом. Ситуація ускладнюється тим фактом, що норки розводяться у великих кількостях і в тісних умовах.

У середу міністр продовольства і сільського господарства скандинавської країни Могенс Єнсен подав у відставку після того, як уряд визнав, що у нього не було належної правової основи для ухвалення рішення про знищення норок, що робить такий крок потенційним порушенням конституції.

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