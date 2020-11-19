​США не визнають Лукашенка обраним президентом Білорусі і закликають до проведення нових виборів

Палата представників США прийняла законопроект "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі".

Палата представників США прийняла законопроект "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі", який розширює повноваження президента США і передбачає можливість введення санкцій у зв'язку з президентськими виборами в Білорусі.

Про цн повідомила пресслужба нижньої палати американського Конгресу, передає Deutsche Welle.

Зокрема, в законопроекті вказується на можливість введення візових санкцій щодо членів Центрвиборчкомму Білорусі та осіб, які брали участь у фальсифікації результатів президентських виборів, а також чиновників, відповідальних за переслідування незалежних ЗМІ, порушення прав людини і політичні репресії.

Крім того, законопроект передбачає розширення допомоги Білорусі у протидії цензурі в інтернеті і технологій спостереження, а також підтримку політичних біженців.

H.R. 8438 – Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act passed by voice.



The House is debating H.R. 5408 - Ukraine Religious Freedom Support Act. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) November 18, 2020

У документі наголошується, що США не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і акликають до проведення нових президентських і парламентських виборів, відповідно до стандартів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).Також Сполучені штати вимагають звільнення всіх політв'язнів "без попередніх умов" .

Крім того, Сполучені Штати визнають Координаційну раду білоруської опозиції "законним інститутом для участі в діалозі з мирну передачу влади".

Законопроєкт передано на розгляд Сенату, після чого його має підписати президент США.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів, а єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Опозиція не визнала результатів та заявила про фальсифікації.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. У МЗС України заявили, що рісля завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

У жовтні Європейський Союз ввів санкції щодо 40 білоруських чиновників, серед них - глава МВС Білорусі і його заступники, а також весь склад ЦВК. На початку листопада штрафні заходи ЄС були розширені, а в чорному списку опинився і сам Лукашенко, його син Віктор, прес-секретар Наталія Ейсмонт, глава його адміністрації Ігор Сергієнко, глави КДБ і Слідчого комітету Білорусі Іван Тертелю і Іван Носкевіч і ще дев'ятеро осіб.