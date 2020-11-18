В ООН підтримали нову жорстку резолюцію щодо Криму - Кулеба

Ухвалення цієї резолюції в грудні консолідує тиск світової спільноти на Росію.

Комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект посиленою резолюції України з прав людини в окупованому Криму.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вдячний державам-членам, які підтримали в комітеті ГА ООН проект посиленої резолюції з прав людини в Криму”, - написав Кулеба.

Він зазначив, що ухвалення цієї резолюції в грудні консолідує тиск світової спільноти на Росію з метою змусити її до виконання нею норм міжнародного гуманітарного права.

Міністр також привітав доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, які викривають факти переслідування громадян України на півострові за національною ознакою.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні і СММ ОБСЄ повинні посилити моніторинг в Криму для захисту тих, кого переслідує держава-окупант", - вказав Кулеба.

Вдячний державам-членам, які підтримали у комітеті ГА ООН проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму. Коли Асамблея схвалить її у грудні, це надалі консолідує тиск на РФ, аби держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов’язань, зокрема міжнародного гуманітарного права. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2020

Нагадаємо, раніше у вересні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявила, що на розгляд Генасамблеї ООН найближчим часом будуть винесені оновлені резолюції по правах людини та мілітаризаціі в окупованому Криму.