Франція першою у Європі перетнула позначку у 2 млн заражень коронавірусом

За минулу добу у Франції коронавірусом захворіли 45 222 людей.

Франція перетнула позначку у 2 мільйони людей, які захворіли на коронавірус.

Такі дані оприлюднив директор Агентства громадського здоров’я Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда".

У країні зафіксували 2 036 755 підтверджених випадків коронавірусу. Наступними за кількістю випадків йдуть Іспанія, Велика Британія та Італія.

За минулу добу у Франції коронавірусом захворіли 45 222 людей. Померли у лікарнях за останню добу 437 хворих з коронавірусом. Також повідомили про 791 померлого у будинках для літніх людей та інших спеціальних закладах за період з 13 листопада до 16 листопада. Загальна кількість померлих у Франції з початку епідемії досягла 46 273.

Зараз 4854 людей перебувають у реанімаціях.

Нагадаємо, позавчора влада Франції заявила, що пік другої хвилі коронавірусу минув і ситуація поступово починає поліпшуватися.

В середині жовтня Франція ввела комендантську годину через коронавірус. Порушникам правил комендантської години буде загрожувати штраф 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

Раніше у Франції через коронавірус закрили ресторани і бари у великих містах.