Байден призначив головних чиновників перехідної адміністрації

Кандидат у президенти США Джо Байден, котрий попередньо лідирує за результатами підрахунку голосів всенародного голосування, оголосив ключових чиновників перехідної адміністрації Білого дому.

На сайті Байдена-Гарріс йдеться, що ці люди є досвідченими і талановитими.

"Я гордий оголосити додаткових членів моєї команди, які допоможуть працювати ще краще, ніж раніше. Америка стикається з новими викликами, які приносять різноманітні перспективи та спільний обов'язок вирішити ці виклики та стати сильнішими, а націю – більш єдиною", – заявив Байден.

Радником першої леді став Ентоні Бернал – заступник керівника кампанії Байдена, багаторічний радник і асистент родини. Головою адміністрації Джилл Байден стала Джулісса Пантелон.

Головним радником самого Байдена обрано Майка Донілона (провідний стратег кампанії Байдена-Гарріс). Заступником глави апарату Білого дому обрано Джена Діллона, юристконсультантом перехідної адміністрації – Дану Ремус, директором з питань діяльності Овального кабінету – Енні Томасіні, директором канцелярії з питань міжурядових відносин – Джулі Родрігес, директором канцелярії Білого дому з публічних питань – Седріка Річмонда, радником президента – Стіва Річетті.

Раніше Джо Байден запропонував очолити апарат Білого дому Рону Клайну – главі адміністрації Байдена за часів його віцепрезидентства.

Нагадаємо, що переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

У суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.