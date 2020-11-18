Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 56 млн осіб

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 546 662 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 10 502 особи.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Загалом у світі зафіксовано 55 943 622 випадки інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 343 388 пацієнтів, з них 10 502 - за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 38 963 786 осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна - на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі.

Нагадаємо, за даними ООН, через COVID-19 на межі голоду можуть опинитися 130 млн людей.