Статус Нагірного Карабаху буде визначений у майбутньому - Путін

Сторони домовились зберігати статус-кво, який існує на сьогоднішній день.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що навколо Нагірного Карабаху наразі зберігається статус-кво, статус цих територій буде визначений у майбутньому.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

"Остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус-кво, який існує на сьогоднішній день, що буде далі - це треба буде розв'язати в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу", - сказав Путін.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості також передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.