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Естонія через коронавірус продовжила заборону на нічний продаж алкоголю

Продаж алкоголю буде заборонений  у період з опівночі до 10 години ранку в усіх закладах, де його продають для споживання на місці.

Естонія через коронавірус продовжила заборону на нічний продаж алкоголю
Фото: zn.ua

Уряд Естонії через коронавірус до 26 січня продовжив заборону на продаж алкоголю у вечірній і нічний час.

Про це повідомляє ERR.

Продаж алкоголю буде заборонений у період з опівночі до 10 години ранку в усіх закладах, де його продають для споживання на місці. Заборона не поширюється на літаки та обмежені контролем зони в терміналах аеропортів. 

Обмеження аргументують тим, що алкоголь спонукає людей затримуватися для спілкування та послаблює їхню увагу до заходів безпеки. Таке рішення уряд ухвалив через рекомендації Агентства охорони здоров’я та наукової ради, яка консультує владу щодо реагування на епідемію.

За останню добу в країні виявили 186 нових заражень коронавірусом, троє хворих померли. Рекордними для Естонії залишається показник 12 листопада - 374 нові випадки.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив загальнодержавні обмеження на продаж алкоголю, які почали діяти з 25 вересня.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обґрунтованим. Як ми бачимо, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках. На жаль, вживання алкоголю змінює поведінку людей таким чином, що сприяє поширенню вірусу. У зв'язку з цим я закликаю людей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ані в публічних місцях, ані на приватних вечірках", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

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