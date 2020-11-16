Швеція оголосила про заборону збиратися більше восьми людей

У Швеції почала діяти заборона на проведення заходів чисельністю більше восьми осіб. Заборона поширюється на проведення концертів, вистав, спортивних заходів. Школи та офіси під обмеження не потрапили.

Про це повідомляє The Local.

Прем'єр Швеції Стефан Левен заявив, що такий захід "абсолютно необхідний".

"Багато людей втомилися від нинішньої ситуації, я це дуже добре розумію. Але ми повинні робити те, що потрібно", - додав він.

Нововведення є частиною Закону про громадський порядок, а не рекомендацією, як багато заходів Швеції щодо коронавірусу. Людям, які порушують заборону, організовуючи масштабніші заходи, може загрожувати штраф або навіть позбавлення волі на термін до шести місяців.

Зміна закону набере чинності 24 листопада і спочатку діятиме протягом чотирьох тижнів.

"Ситуація буде погіршуватися. Виконуйте свій обов'язок і візьміть відповідальність за припинення розповсюдження інфекції. Я повторю це ще раз. Погіршуватиметься. Виконуйте свій обов'язок і візьміть відповідальність за припинення розповсюдження інфекції", - сказав прем'єр-міністр.

Під час першої хвилі коронавірусу навесні 2020 року Швеція на відміну від інших європейських країн не обмежувала повністю через пандемію пересування жителів країни, роботу підприємств і розважальних установ, барів, магазинів, ресторанів і шкіл.

У березні цього року в Швеції обмежили максимальну чисельність учасників масових заходів до 50 осіб, у кінці жовтня влада збільшила максимум до 300 осіб.

Наразі у Швеції діють в основному заходи рекомендаційного характеру. У кількох регіонах, включаючи Стокгольм, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також вечірок або інших скупчень людей.

В останні тижні добовий приріст нових випадків COVID-19 в Швеції становить у середньому кілька тисяч, тоді як у серпні і на початку вересня цей показник не перевищував 1 тис. випадків.

Загалом у Швеції за час пандемії виявили 177 тис. випадків захворювання коронавірусом, близько 6 тис. осіб померли.