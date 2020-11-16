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НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19

Нині контракти мають 437 медзакладів, і потреба в ліжкомісцях зростає.

НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Андрій Віленський.
Фото: facebook/НСЗУ Національна служба здоров'я України

Національній службі здоров'я України не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі.

Про це повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року", - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування 16 листопада.

Віленський зазначив, що НСЗУ вже подала відповідні документи до Міністерства охорони здоров'я та Мінфіну, "щоб це питання було вирішено".

Він також повідомив, що якщо станом на травень 2020 року контракти з НСЗУ на лікування пацієнтів із COVID-19 в умовах стаціонару мали 240 медзакладів, то нині такі контракти мають уже 437 медзакладів, і потреба в ліжкомісцях зростає.

Водночас, коментуючи проєкт постанови Верховної Ради щодо розширення мережі медзакладів для лікування пацієнтів із COVID-19, який передбачає, зокрема, передання під ці цілі відомчих медзакладів і медзакладів системи Національної академії медичних наук України (АМНУ, проект постанови №4337), Віленський зазначив, що для укладення контракту з НСЗУ для отримання фінансування медзаклад має відповідати умовам, які визначені відповідно до постанови Кабміну №931.

"Наразі таким умовам відповідають лише медзаклади "Укрзалізниці", і ми виконуємо підготовчу роботу для того, щоб укласти договір із ними", - сказав Віленський.

За даними НСЗУ, кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні зросла майже на 80%.

Нагадаємо, станом на 9 листопада Національна служба здоров'я України виплатила 8 млрд грн за лікування пацієнтів з коронавірусом або з підозрою на нього.

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