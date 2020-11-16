Пацієнтські організації звернулися до Зеленського щодо перерозподілу коштів з дорослої онкології

Громадські організації зазначили, що сфера онкології залишається недофінансована, онкопацієнти змушені купувати дорогі препарати та проходити необхідні діагностичні процедури та обстеження за власний кошт.

Пацієнтські організації написали президенту України Володимиру Зеленському лист щодо перерозподілу коштів з дорослої онкології.

Про це свідчить лист, який є в розпорядженні LB.ua.

"Ми глибоко стурбовані та обурені тенденцією, що виникла навколо перерозподілу коштів призначених для лікування онкологічних пацієнтів. Зокрема, Постановою Кабміну від 04 листопада 2020 р. No 1048 Про внесення зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”. Згідно з яким на кошти зекономлені на державних закупівлях ліків дорослої онкології у 2019 році, будуть закуплені Експрес-тест для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2", - йдеться у зверненні.

Громадські організації зазначили, що сфера онкології залишається недофінансована, онкопацієнти змушені купувати дорогі препарати (препарати імунотерапії та таргетної терапії) та проходити необхідні діагностичні процедури та контрольні обстеження за власний кошт.

"Тому ми вимагаємо не допускати перенаправлення коштів з програм дорослої онкології і перерозподіляти їх винятково на онкологію, зокрема можливо:

закупівля життєво необхідних ліків для дорослих онкопацієнтів;

закупівля обладнання для молекулярних лабораторій;

фінансування сканерів ПЕТ-КТ в КМКОЦ — Київський міський клінічний онкологічний центр, атакож закупівля і встановлення сканерів ПЕТ-КТ в НІРі, та інших онкологічних центрах,оскільки онкологічним пацієнтам України двох сканерів на країну вкрай недостатньо;

закупівля імплантів для жінок з раком молочної залози – Україна одна з небагатьох країн, дедосі державою не покриваються відновлювальні операції по реконструкції грудної залози;

закупівля тестів і ЗІЗ для лікарів і пацієнтів онкологічних лікарень;

закупівля кисневих концентраторів для паліативних хворих;

обладнання паліативних відділень для онкологічних хворих.", - додали в листі.

Документ підписали 18 пацієнтських організацій.

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