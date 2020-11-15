У Києві за добу від коронавірусу померло 15 людей

Загалом у столиці за добу виявили 921 новий випадок захворювання на ковід.

У Києві за минулу добу виявили 921 новий випадок захворювання на коронавірус, летальних випадків – 15.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти.

Одужали за минулу добу 57 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620. Усього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва. За період пандемії померли 965 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи.