У Києві за добу від коронавірусу померло 15 людей

У Києві за минулу добу виявили 921 новий випадок захворювання на коронавірус, летальних випадків – 15.
Про це повідомила пресслужба Київської міськради.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.
До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти.
Одужали за минулу добу 57 людей.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620. Усього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва. За період пандемії померли 965 людей.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи.