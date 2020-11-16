У штаб-квартирі ВООЗ у Женеві виявили 65 випадків коронавірусу, - АР

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 65 випадків коронавірусу серед співробітників штаб-квартири у Женеві, включно зі щонайменше одним осередком інфекції.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на електронний лист, який є у розпорядженні в агентства.

Речниця ВООЗ Фара Дахлалла підтвердила агентству точність інформації про кількість випадків, але заявила, що агентство охорони здоров'я ООН ще не визначило, чи розповсюдження відбулося саме в її офісах.

В електронному листі говориться, що приблизно половина заражень зафіксована у людей, які працювали вдома. Але 32 співробітники працювали в приміщеннях у будівлі штаб-квартири, що "вказує на те, що суворої гігієни, скринінгу та інших заходів профілактики недостатньо, щоб позбавити ВООЗ від пандемії".

Роул Томас, який очолює ділові операції в ВООЗ, у п'ятницю надіслав електронний лист співробітникам, зазначивши, що п'ять людей - чотири в одній команді і один, хто з ними контактував, здали позитивний тест на COVID-19.

У листі не було вказано, хто саме заражений, але працівник ВООЗ, який безпосередньо знає про ситуацію і виступив на умовах анонімності, сказав, що в групу входить член керівної групи генерального директора ВООЗ, який також є спеціалістом з інфекційного контролю.

На початку листопада повідомляли, що глава ВООЗ пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19.