У Франції заявили, що пройшли пік другої хвилі пандемії

Влада Франції заявила, що пік другої хвилі коронавірусу минув і ситуація поступово починає поліпшуватися.
Про це повідомляє The Local.
"Ясно, що ще занадто рано заявляти про перемогу і послаблювати наші зусилля", - сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.
За його словами, кількість позитивних тестів зменшується.
"Завдяки карантину, як і в березні, вірус починає циркулювати менше. Протягом десяти днів поспіль кількість нових виявлень Covid-19 знижується, кількість позитивних тестів і захворюваність падає", - сказав міністр.
Нагадаємо, в середині жовтня Франція ввела комендантську годину через коронавірус. Порушникам правил комендантської години буде загрожувати штраф 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).
Раніше у Франції через коронавірус закрили ресторани і бари у великих містах.