У Франції заявили, що пройшли пік другої хвилі пандемії

В уряді країни зауважили, що про перемогу над коронавірусом говорити рано.

Влада Франції заявила, що пік другої хвилі коронавірусу минув і ситуація поступово починає поліпшуватися.

Про це повідомляє The Local.

"Ясно, що ще занадто рано заявляти про перемогу і послаблювати наші зусилля", - сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

За його словами, кількість позитивних тестів зменшується.

"Завдяки карантину, як і в березні, вірус починає циркулювати менше. Протягом десяти днів поспіль кількість нових виявлень Covid-19 знижується, кількість позитивних тестів і захворюваність падає", - сказав міністр.

Фото: ft.com

Нагадаємо, в середині жовтня Франція ввела комендантську годину через коронавірус. Порушникам правил комендантської години буде загрожувати штраф 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).

Раніше у Франції через коронавірус закрили ресторани і бари у великих містах.