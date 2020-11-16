Рада зареєструвала постанову про скасування карантину вихідного дня

У парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня, впровадженого урядом минулого тижня.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, яка нині тимчасово виконує обов'язки голови Ради через хворобу Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука.

Парламент має намір запросити голову Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну на засідання парламенту у вівторок, 17 листопада. Від міністрів очікують бачення виходу з карантину.

"Українські підприємства і громадяни мають бути впевнені, що уряд діє в їхніх інтересах. Насамперед це нерозуміння і несприйняття так званого карантину вихідного дня, який був запроваджений урядом без консультацій з парламентом і громадянами, без якогось наукового підтвердження. Не може бути таких державних рішень, які створюють преференції одним, але знищують малий і середній бізнес. Ми, навпаки, маємо підтримувати тих, хто працює і підприємництвом заробляє гроші і оплачує податки, забезпечує власні родини. Саме тому я пропоную розглянути цього тижня законопроєкт 4313, яким ми ідемо нузустріч ФОПам", - повідомила Кондратюк.

Депутати також збираються винести завтра на голосування документ, що зобов'язує владу за тиждень повідомляти бізнес про нові обмеження.

Проєкт Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів ініціювали Кондратюк Олена Костянтинівна, Железняк Ярослав Іванович ("Голос"), Корнієнко Олександр Сергійович "Слуга народу", Бойко Юрій Анатолійович (ОПЗЖ), Геращенко Ірина Володимирівна ("Європейська солідарність"), Арахамія Давид Георгійович ("Слуга народу").

Нагадаємо, що минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, яке було ухвалене на засіданні 11 листопада. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.