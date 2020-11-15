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У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)

У білоруських містах тривають традиційні недільні акції протесту.

У неділю, 15 листопада, у Білорусі проходять нові акції протесту.

Як повідомили у правозахисному центрі “Вясна”, у Мінську почалися затримання у районі вулиць Пушкінська і Притицького, де зібралися мирні демонстранти.

Також відомо про затримання у Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Полоцьку і Світлогорську.

Загалом затримано вже понад 280 людей.

Як повідомили у телеграм-каналі NEXTA, “лукашисти” розпочали штурм «площі Змін».

Оновлення 17:29. За даними "Вясни", вже затримано понад 550 осіб, людей затримували під час акцій пам'яті Романа Бондаренко.

Люди все ще стоять біля "площі Змін", але міліція нікого не пропускає. Також люди повідомляють, що просто зараз “лукашисти" знищують меморіал пам'яті Романа Бондаренка.

Нагадаємо, у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Лукашенка. Громадяни, які відстоюють свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Силовики застосовують до протестувальників спецзасоби та тортури.

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