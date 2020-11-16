Кличко розкритикував і назвав неробочою систему "Дій вдома"

Мер наголосив, що контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів непоширення вірусу.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував систему контролю самоізоляції "Дій вдома" і заявив, що вона не працює.

"Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система «Дій вдома» не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця", - написав він у фейсбуці.

Кличко наголосив, що контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу. Мер закликав киян дотримуватися карантинних обмежень, "подобається нам це чи ні".

Столичний голова нагадав, що влада міста заявила, що виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня".

"Так, це не ідеальний варіант. І є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу, медична система вже невдовзі не впорається з такою кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун. Щоб розірвати ланцюг захворюваності", - зазначив мер.

Він пообіцяв зробити усе можливе, щоб не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств.

"Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу... Київ такий комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу запровадив у березні. І зараз місто перегляне можливості - що ще може зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше глава правління Української Гельсінської спілки заявив, що контроль самоізоляції з допомогою електронного сервісу "Дій вдома" незаконний.