Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону

За даними Мінцифри, за рік застосунком скористався майже мільйон осіб.

Кабінет міністрів скасував зобов'язання встановлювати мобільний додаток "Дій вдома" для тих, хто повертається в Україну з-за кордону.

Про це повідіомив віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Українцям більше не потрібно ставити додаток "Дій вдома". Прийняли рішення на Кабміні відключити застосунок, поки Україна перебуває в "зеленій" зоні. Вже з завтрашнього дня ніхто не буде вимагати його встановлення під час проходження паспортного контролю на кордоні", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за рік "Дій вдома" скористався майже мільйон осіб.

"Кілька кліків замість декількох заповнених документів від руки. Ми добре розуміємо, що необхідно поліпшити для розвитку проекту. Упевнений, що дана технологія зберегла сотні життів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін встановив на території України "зелену" зону і продовжив карантин до 31 серпня. При цьому, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на цей контроль самоізоляції фактично не буде здійснюватися, що дасть змогу оновити додаток "Дій вдома".

Користувачі неодноразово скаржилися на численні баги додатку та погану роботу техпідтримки.