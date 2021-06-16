В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків ковіду, померли 78 людей

Протягом доби 15 червня в Україні лабораторно підтвердили 1 045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих 46 дітей та 23 медпрацівники, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також повідомляється, що за минулу добу госпіталізовано 699 осіб, 4 802 людини одужали від ковіду, 78 - померли від ускладнень хвороби.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу зареєстровано в Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 256 випадків;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 28 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 випадків;
- Донецька область – 47 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 52 випадки;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 14 випадки;
- Миколаївська область – 46 випадків;
- Одеська область – 36 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 64 випадки;
- Херсонська область –53 випадки;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 226 037 особи, побороли недугу 2 140 978 людей, 51 847 хворих на ковід померли.
Як повідомляли, Україна увійшла в "зелену" карантинну зону за критеріями ЄС.
Проте вчені Національної академії наук України вважають, що через так званий "індійський" штам нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України раніше осені. До того ж вона може бути вищою від попередніх.