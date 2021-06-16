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В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків ковіду, померли 78 людей

Найбільше хворих - у Києві.

В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків ковіду, померли 78 людей
Фото: Київрада

Протягом доби 15 червня в Україні лабораторно підтвердили 1 045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих 46 дітей та 23 медпрацівники, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також повідомляється, що за минулу добу госпіталізовано 699 осіб, 4 802 людини одужали від ковіду, 78 - померли від ускладнень хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу зареєстровано в Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 256 випадків;
  • Вінницька область – 18 випадків;
  • Волинська область – 28 випадків;
  • Дніпропетровська область – 55 випадків;
  • Донецька область – 47 випадків;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 52 випадки;
  • Івано-Франківська область – 10 випадків;
  • Київська область – 75 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 14 випадки;
  • Миколаївська область – 46 випадків;
  • Одеська область – 36 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 64 випадки;
  • Херсонська область –53 випадки;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 42 випадки;
  • Чернівецька область – 22 випадки;
  • Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 226 037 особи, побороли недугу 2 140 978 людей, 51 847 хворих на ковід померли.

Як повідомляли, Україна увійшла в "зелену" карантинну зону за критеріями ЄС.

Проте вчені Національної академії наук України вважають, що через так званий "індійський" штам нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України раніше осені. До того ж вона може бути вищою від попередніх.

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