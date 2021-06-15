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Нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України раніше осені, - НАН

У РФ стрімко поширюється значно заразніший і небезпечніший індійський штам ковіду.

Нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України раніше осені, - НАН
Фото: EPA/UPG

Через значне поширення штаму "Дельта", вперше знайденого в Індії, у Росії, українські науковці вважають, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені.

Про це йдеться в "Огляді поширення штаму «Дельта» в Європі та загрози для України", оприлюдненому Національною академією наук України 15 червня.

Як зазначається, штам "Дельта" найбільше поширився саме у країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності: Росії, Португалії та Великій Британії. Окремо вчені наголошують, що стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності у цій країні поки що не спостерігається через те, що захворюваність поширюється переважно серед молодого, ще невакцинованого населення.

"Отже, на нашу думку, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту «Дельта», задля відтермінування поширення цього штаму в Україні. З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму «Дельта» в Україні, яка наразі невідома", - йдеться у дослідженні.

Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні. Зважаючи на ситуацію з поширенням штаму "Дельта" у світі, українські вчені вважають важливим проведення досліджень на наявність антитіл у населення та секвенування розповсюджених в Україні штамів.

Про цей штам коронавірусу "Дельта" відомо, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

У РФ частка поширення цього штаму коронавірусу оцінюється у чверть від усієї захворюваності, зазначають у НАНУ.

Як повідомляли, в Москві почали фіксувати вибухове зростання захворюваності на ковід. Кількість випадків зросла на 80%, госпіталізацій - на 70%.

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