​У Києві скасували вакцинацію проти ковіду в МВЦ 19-20 і 26-27 червня через свята (оновлено)

Тим, хто записався на ці дати пропонують перенести вакцинацію або скасувати запис.

У Києві скасували вакцинацію громадян у Міжнародному виставковому центрі в вихідні 19-20 і 26-27 червня у зв'язку із майбутніми святами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на систему Helsi.me.

Киянам, які вже раніше записалися в системі і їм було призначено дати, пропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

"Ми вирішили цього тижня перенести масову вакцинацію з вихідних на четвер та п’ятницю. Це пов’язано, по-перше, з тим, що цими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідні, ми очікуємо ще меншу кількість людей. По-друге, ми хочемо дати перепочити нашим медичним працівникам, які нині працюють 7 днів на тиждень. По-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні дні, аби зрозуміти доцільність його роботи протягом всього тижня", – повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, киян вже поінформували про зміни у роботі Центру вакцинації на через додаток Helsi та SMS.

Від початку масової вакцинації у Центрі щеплено майже 15 тисяч людей, а цими вихідними - понад 6,4 тисячі людей.

Нагадаємо, центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять у вихідні дні вакциною CoronaVac.

Пізніше для скорочення черг на вакцинацію записаних у "Дії" киян розділили на дві групи. Отримати щеплення можна за запрошенням по смс та в порядку "живої черги". Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Крім того, медичний портал для пацієнтів Helsi.me запровадив попередній запис на вакцинацію в МВЦ, щоб уникнути черг.