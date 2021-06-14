За добу від ковіду вакцинували понад 22 тис. українців

У неділю працювали 162 мобільні бригади і 205 пунктів щеплення.

У неділю, 13 червня, в Україні проведено 22 219 щеплень проти COVID-19. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані - 1 892 людини.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, протягом доби працювали 162 мобільні бригади і 205 пунктів щеплення.

Станом на 14 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 686 852 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 особи, з них 1 479 701 особа отримала одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 238 798 осіб. Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Як повідомляли, на вихідних 12-13 червня кількість центрів вакцинації проти COVID-19 збільшилася до 51. Вони працювали в 15 областях України та місті Києві.