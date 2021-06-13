Франція пожертвує удвічі більше вакцин від коронавірусу, ніж планувала

Франція удвічі збільшує кількість доз вакцин проти COVID-19, що планує передати іншим, переважно африканським, країнам.

Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон за результатами саміту Групи семи (G7), який 11-13 червня проходив у Великій Британії, передає Укрінформ.

"Франція удвічі збільшить свої зобов'язання. Це 60 млн доз, які передаємо до кінця року", - заявив Макрон.

Раніше повідомляли, що Франція планувала виділити іншим країнам та регіонам світу, переважно в Африці, 30 млн доз.

Макрон також повідомив, що за результатами саміту країни G7 поставили за мету забезпечити щеплення проти COVID щонайменше 60% населення світу до наступного року. Він нагадав раніше озвучене зобов'язання G7 виділити до кінця року на ці потреби один мільярд доз вакцин.

Президент Франції також наголосив на необхідності забезпечення прозорості цін на COVID-вакцини.

Нагадаємо, країни G7 вирішили виділити 1 млрд доз вакцин біднішим країнам. 80% від загальної кількості будуть поширені через механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX.

Великобританія надасть 100 млн доз вакцин.