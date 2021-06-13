“Велика сімка” виділить бідним країнам 2,3 млрд доз вакцин від ковіду

Країни “Великої сімки” домовилися надати 2,3 мільярда доз вакцин від коронавірусу бідним державам протягом 2022 року.

Про це на полях саміту G7 у неділю, 13 червня повідомила німецька канцлерка Анґела Меркель, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

"Ми працюватимемо разом з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб збільшити цей внесок протягом наступних місяців", - йдеться у комюніке лідерів G7.

Відомо, що дипломати працювали до пізньої ночі суботи, 12 червня, щоб узгодити текст підсумкового документа.

Більшість доз вакцини нададуть в рамках механізму COVAX для розподілу між країнами світу, а решту, зокрема, у випадку Великобританії, Лондон надасть у рамках двосторонніх відносин з країнами, які потребують вакцини.

Зазначається, що британці передадуть вакцини з запасів, які країна закупила для власного використання. Це вакцини виробників AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та інші. Своєю чергою, США закупить вакцину.

Водночас міжнародні організації заявили, що для припинення пандемії необхідно 11 мільярдів доз вакцин.

Нагадаємо, раніше країни “Великої сімки” планували виділити мільярд доз вакцин від коронавірусу.