Країни G7 вирішили виділити 1 млрд доз вакцин біднішим країнам

80% будуть поширені через механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті, як очікується, оголосять про рішення виділити 1 млрд доз вакцин від коронавірусу біднішим державам.

Про це йдеться в заяві британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Великобританія надасть 100 млн доз вакцин. З них 5 млн влада планує пожертвувати до кінця вересня, решта 95 млн - протягом наступного року, уточнив Джонсон.

За його словами, 80% від загальної кількості будуть поширені через механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX, створений, щоб забезпечити вакцинами найбідніші країни.

"Завдяки успіху британської програми вакцинації ми тепер можемо поділитися зайвими дозами препаратів з тими, хто їх потребує. Ми зробимо величезний крок до того, щоб назавжди перемогти цю пандемію", - заявив Джонсон.

Він висловив надію, що інші країни - учасниці G7 візьмуть на себе аналогічні зобов'язання, зазначивши, що це дасть змогу "вакцинувати світ до кінця наступного року і ефективно відновитися після коронавірусу".

Нагадаємо, раніше США вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн. Частину вакцин може отримати Україна.