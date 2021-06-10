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У Франції засудили чоловіка, який дав ляпаса Макрону

Його засудили до 18 місяців ув'язнення, чотири з яких він проведе у тюрмі. 

У Франції засудили чоловіка, який дав ляпаса Макрону
Фото: EPA/UPG

Чоловік, який дав ляпаса президенту Еммануелю Макрону, засуджений до 18 місяців в'язниці, чотири з яких він проведе за гратами.

Про це повідомляє Francetvinfo.

Нападником виявився 28-річний Демієн Тарел, суд над ним відбувся в четвер. Чоловік зізнався, що вдарив президента.

Його засудили до 18 місяців ув'язнення, чотири з яких він проведе у тюрмі. 

Демієна Тарела також засудили до виправних робіт, йому заборони носити зброю на п'ять років, а також право голосувати та бути кандидатом на виборах протягом 3 років. Йому також доведеться пройти психологічне спостереження. 

У нього є десять днів, щоб оскаржити свій вирок.

Під час слухань Деміен Тарел сказав, що йому близький рух "жовтих жилетів", і пояснив, що діяв спонтанно щоб "висловити своє невдоволення". 

Нагадаємо, інцидент стався вчора під час візиту Еммануеля Макрона у департамент Дром на південному сході Франції. Коли Макрон вирішив підійти до зустрічаючих його громадян, один з чоловіків вдарив його по обличчю. Поліцейські повідомили, що затримали двох осіб, не розкриваючи їхні особистості. 

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