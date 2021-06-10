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Ексглаву МВС Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Йому закидають кілька десятків епізодів шпигунства.

Ексглаву МВС Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії
Фото: saeima.lv

Прокуратура Латвії підозрює колишнього міністра внутрішніх справ, депутата Сейму Яніса Адамсонса у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє місцеве видання "Делфі", у четвер, 10 червня, латвійський Сейм зняв з Адамсонса недоторканість.

Правоохоронні органи просили у Сейму дозвіл провести обшуки вдома та на робочому місці депутата, затримати і застосувати до Адамсонса запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

В документах Служби державної безпеки Латвії йдеться про 43 епізоди шпигунства. За версією слідства, політик останні чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон.

Голова Комісії Сейму з національної безпеки Маріс Кучінскіс повідомив, що у справі Адамсонса є серйозні докази обґрунтованості підозри. За його словами, більш детальну інформацію повинна представити СГБ, тому що велику частину інформації не можна публікувати.

У СГБ вказали, що подробиці нададуть після завершення невідкладних процесуальних дій.

За зняття імунітету з депутата проголосували 69 депутатів, проти - п'ятеро, утрималися четверо політиків. 

Адамсонс - представник опозиційної проросійської партії "Згода". 

В радянський час він служив на флоті на Сахаліні. У 1992 році повернувся до Латвії, брав участь у виводі російської армії з території держави. У 1994-1995 роках був міністром внутрішніх справ Латвії.

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