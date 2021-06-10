За рік кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі збільшилася удвічі

На 46% зросло число нападів на лікарні на мережі охорони здоров'я.

Протягом року кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі подвоїлася. Про це з посиланням на Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) пише CNN.

За 2020 рік було здійснено 304 значущі шкідливі атаки на "критичні сектори", в той час як у 2019 їх було 146. Агенція повідомила також про зростання на 46% нападів на лікарні і мережі охорони здоров'я.

Статистика свідчить про наростання глобального впливу кібератак, часто у формі програм-вимагачів, подібно до тієї, яка вразила трубопровід Colonial Pipeline в США минулого місяця.

Керівник групи з питань знань та інформації ENISA Апостолос Малатрас зазначив, що пандемія спричинила переведення великої кількості послуг в онлайн, але це "відбувалося поспіхом", а про безпеку думали не в першу чергу.

Фахівці британської сек'юриті-компанії також провели дослідження останніх онлайн-нападів і дійшли до висновку, що вони стали більш цілеспрямованими.

"Вони вражають компанії і розуміють, яку саме компанію вони вразили, і намагаються проникнути якомого повніше, щоб потім змогти витягти щонайбільше грошей", - зазначив старший радник з питань безпеки компаній Джон Шієр.

Нагадаємо, що учора київські системи кіберзахисту зафіксували масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр. У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.