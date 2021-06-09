​Білоруська церква відправила на покій єдиного ієрарха, який підтримав протести у 2020 році

Синод Білоруської православної церкви 8 червня відправив на покій 69-річного архієпископа Гродненського і Волковиського Артемія (Кищенка).

Про це повідомляється на сайті РПЦ, яка затверджує рішення білоруського синоду.

Архієпископа Артемія відправили на покій "за станом здоров'я", визначивши місцем перебування місто Мінськ, а його єпархію передали єпископу Слуцькому та Солігорському Антонію (Дороніну).

За даними білоруської служби "Радіо Свобода", архієпископ Артемій очолював Гродненську єпархію майже з моменту обрання Олександра Лукашенка главою держави. Він був обраний єпископом наприкінці 1995 року, а в 2012 році його висвятили на архієпископа.

Під час масових серпневих акцій протесту 2020 року архієпископ Артемій неодноразово виступав на підтримку протестуючих та проти насильства і фальсифікації результатів голосування. Він єдиний білоруський православний ієрарх, який зайняв таку позицію.

Наприклад, 14 серпня архієпископ засудив насильство над мирними демонстрантами та підтримав жінок, які вийшли на акції протесту з квітами. Він сказав, що вірить у здатність любові та миру "повернути правду до наших душ". "Церква не повинна бути байдужою... Бог продається мовчки", - сказав він.

Через тиждень після виборів він знову засудив насильство, а також закликав покаятися у фальсифікаціях.

Білоруська церква відмежувалася від заяв Артемія, назвавши їх вираженням особистої громадянської позиції.