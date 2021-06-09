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Українка Яна Панфілова відкрила спеціальну сесію Генасамблеї ООН, присвячену ВІЛ

Українку обрали з-поміж 400 кандидатів.

Українка Яна Панфілова відкрила спеціальну сесію Генасамблеї ООН, присвячену ВІЛ
Фото: Facebook/Yana Panfilova

Співзасновниця міжнародного руху Teenergizer Яна Панфілова виступила на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, присвяченій проблемам ВІЛ та СНІД. 

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що українку обрали з-поміж 400 кандидатів.

Вона зазначила, що люди з ВІЛ через свою хворобу стають жертвами стигматизації з боку суспільства. 

“Я вірю, що всі народжуються вільними, але погані закони і соціальні стигма ставлять на нас тавро. Ми - більше, ніж наш ВІЛ-статус. Ми маємо прекрасні здібності, потребуємо догляду за нашим ментальним здоров'ям та соціальної підтримки, незалежно від того, хто ми та кого ми любимо”, - сказала Панфілова під час свого виступу.

“Я тут як голос 38 мільйонів, які живуть з ВІЛ. Таблетки допомагають нам вижити, але ми помираємо від пандемії стигми. ЛГБТКІ-люди, секс-працівники, наркозалежні, ув'язнені, жінки та діти заслуговують на життя з правами та гідністю, якими насолоджуються люди в цій залі”, - додала вона.

Як зазначила Яна Панфілова, людство може покінчити з ВІЛ до 2030 року. Для цього необхідно здійснити кілька кроків: запровадити всебічну сексуальну освіту в усіх школах, забезпечити психологічною підтримкою кожного, хто живе з ВІЛ, створити громадські ВІЛ-центри, розробляти вакцину від ВІЛ.

Яна Панфілова живе з ВІЛ з народження. Хворобу вона отримала від матері, яка мала наркозалежність. Дівчина очолює громадського руху Teenergizer, яка допомагає ВІЛ-позитивним дітям.

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