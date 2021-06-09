Українка Яна Панфілова відкрила спеціальну сесію Генасамблеї ООН, присвячену ВІЛ

Співзасновниця міжнародного руху Teenergizer Яна Панфілова виступила на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, присвяченій проблемам ВІЛ та СНІД.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що українку обрали з-поміж 400 кандидатів.

Вона зазначила, що люди з ВІЛ через свою хворобу стають жертвами стигматизації з боку суспільства.

“Я вірю, що всі народжуються вільними, але погані закони і соціальні стигма ставлять на нас тавро. Ми - більше, ніж наш ВІЛ-статус. Ми маємо прекрасні здібності, потребуємо догляду за нашим ментальним здоров'ям та соціальної підтримки, незалежно від того, хто ми та кого ми любимо”, - сказала Панфілова під час свого виступу.

“Я тут як голос 38 мільйонів, які живуть з ВІЛ. Таблетки допомагають нам вижити, але ми помираємо від пандемії стигми. ЛГБТКІ-люди, секс-працівники, наркозалежні, ув'язнені, жінки та діти заслуговують на життя з правами та гідністю, якими насолоджуються люди в цій залі”, - додала вона.

Як зазначила Яна Панфілова, людство може покінчити з ВІЛ до 2030 року. Для цього необхідно здійснити кілька кроків: запровадити всебічну сексуальну освіту в усіх школах, забезпечити психологічною підтримкою кожного, хто живе з ВІЛ, створити громадські ВІЛ-центри, розробляти вакцину від ВІЛ.

Яна Панфілова живе з ВІЛ з народження. Хворобу вона отримала від матері, яка мала наркозалежність. Дівчина очолює громадського руху Teenergizer, яка допомагає ВІЛ-позитивним дітям.