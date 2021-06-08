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Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами

Інцедент стався у департаменті Дром.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав департамент Дром на південному сході країни, де зустрівся з громадянами. Коли Макрон вирішив підійти до зустрічаючих його громадян, один з чоловіків вдарив його по обличчю.

Інцедент потрапив на відео, яке поширили в соцмережах.

На ньому видно, як чоловік дає ляпаса президенту, після чого до нього одразу підбігли охоронці та затримали.

Нагадаємо, у жовтні минулого року устолиці Греції, в Афінах, невідомий чоловік напав на експрезидента Грузії, голову Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі. На опублікованому в соцмережах відео видно, як Саакашвілі оточили шанувальники, але в якийсь момент на нього нападає чоловік у капюшоні і завдає кількох ударів по голові.

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