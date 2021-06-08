"Ця ситуація або її подальше погіршення не відповідає інтересам жодної із сторін".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Інформація про це оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Ради.

“Президент Мішель довів позицію Європейської Ради щодо відносин між ЄС і Росією, а також те, що під час дискусії у травні лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та інших (держав). ЄС зберігає єдність та солідарність перед такими діями. Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не відповідає інтересам жодної із сторін”, - йдеться у повідомленні.

У телефонній розмові з російським керівником Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз продовжує дотримуватися п’яти керівних принципів у відносинах з Росією.

“Під час розмови Президент Європейської Ради підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, та підкреслив, що Росія поділяє відповідальність за повну імплементацію Мінських угод”, - мовиться у повідомленні

Сторони також обговорили ситуацію в Білорусі. Президент Європейської Ради довів до російської сторони оцінку з боку ЄС примусового приземлення білоруською владою літака Ryanair та проінформував про санкції, що були запроваджені Євросоюзом після цього інциденту. Мішель наголосив, що для білоруської влади важливо звільнити політичних в’язнів, припинити репресії та розпочати інклюзивний національний діалог.

“Росія може грати важливу роль у підтримці мирного врегулювання цієї кризи”, - сказано у повідомленні.

Президенти також обмінялися думками щодо Лівії, вірмено-азербайджанського конфлікту, а також щодо пандемії COVID, вакцин та інших глобальних проблем.

Нагадаємо, раніше представники ЄС заявили на засіданні Постійної ради ОБСЄ, що саме Кремль впливає на незаконні збройні формування на Донбасі, і закликали РФ припинити їхню підтримку.