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У НАТО заявили, що не мають консенсусу щодо ПДЧ для України

Однак у блоці засвідчать, що Україна і Грузія мають перспективи членства. 

У НАТО заявили, що не мають консенсусу щодо ПДЧ для України
Фото: nato.int

У НАТО поки що немає консенсусу для надання плану дій про членство для України. Про це повідомив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", пише УП.

Він наголосив, що на червневому саміті НАТО лідери Альянсу не дадуть згоду щодо отримання ПДЧ Україною та Грузією.

"НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає", - пояснив він.

Водночас Джоане сказав, що на саміті в підсумковій заяві підтвердять, що Україна та Грузія мають перспективу членства в НАТО, а політика відкритих дверей є незмінною. Він закликав Україну "тримати курс і проводити реформи".

Нагадаємо, що план дій щодо членства - програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО. 

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому. 

У травні віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що рішення про надання Україні Плану дій щодо членства не буде ухвалюватися під час саміту НАТО в червні цього року.

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