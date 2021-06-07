11 червня КБФ проведе форум для молоді щодо вступу України до НАТО

Головна мета Молодіжного КБФ – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.

11 червня 2021 року Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе своє дев’яте щорічне молодіжне зібрання.

Місце проведення – Готель «Фермонт» (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, м. Київ).

Цього року Київський Безпековий Форум для молоді відбудеться напередодні саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 14 червня, і буде присвячений інтеграції України та держав нашого регіону до НАТО.

Масштабна зустріч об’єднає відомих українських та іноземних політиків, дипломатів, експертів, а також понад чотири десятки молодих професіоналів з усіх регіонів нашої держави та молодих колег з Грузії. Ще кілька десятків учасників будуть присутніми онлайн впродовж усіх панельних дискусій та матимуть можливість ставити запитання спікерам.

Головна мета цьогорічного Молодіжного КБФ – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.

Серед українських промовців - Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Президент України у 2014-19 роках Петро Порошенко, Голова Комітету Верховної Ради з інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України Сергій Рахманін, журналіст Віталій Портников, Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

До учасників звернуться Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО і заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках генерал Філіп Брідлав, Посол Литовської Республіки у США у 2010-15 роках і депутат Литовського Сейму Жиґімантас Павіліоніс, Голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінников, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, а також відомі міжнародні члени Атлантичної Ради.

· Як об’єднати національні сили України для євроатлантичної мети?

· Як об’єднати зусилля України і Грузії та інших держав регіону для здобуття членства в НАТО?

· Яке послання шле молодь України та Грузії до НАТО і що очікує від Саміту Альянсу в Брюсселі?

Ці та інші питання будуть в центрі нашого обговорення.