НАТО продовжить політику стримування Росії, але вірить в можливість діалогу, - Столтенберг

Столтенберг вважає, що сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступає перед ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС з оборони, Брюссель, 18 травня 2017 р

НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою.

Таку думку Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив в ході онлайн-форуму "НАТО-2030", який пройшов 4 червня за підтримки інституту Брукінгса, Ради Німеччини з міжнародних відносин і НАТО, передає "Голос Америки".

Столтенберг вважає, що сьогоднішня ситуація в світі є "поворотним моментом" для Північноатлантичного альянсу. Зокрема йдеться про вихід західних союзників з Афганістану і “авторитарна протидія” Росії і Китаю нинішньому міжнародному порядку, заснованому на міжнародному праві.

Генсек НАТО висловив стурбованість тим, що Росія “веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки”. ЗІ свого боку Пекін створив “безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням”, а також загрожує суверенітету Тайваню і інших своїх сусідів, додав Йенс Столтенберг.

За словами глави НАТО, члени Північноатлантичного альянсу “не можуть самотужки протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозам зміни клімату - вони повинні діяти разом”.

“Я відчуваю і знаю, що серед членів НАТО дуже широкою підтримкою користується те, що ми називаємо дуалістичним підходом до відносин з Росією. Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії). У той же час ми віримо в можливість діалогу”, - заявив Столтенберг.

Незважаючи на те, що зараз у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів “холодної війни”, Столтенберг підкреслив, що “ми повинні спілкуватися” з росіянами з таких питань, як контроль над озброєннями.

“Росія - авторитарна держава. Але немає ніякого протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними”, - додав Столтенберг.

“НАТО - не просто військовий альянс. Ми ще й політичний альянс. Ми повинні використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики”, - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, Сполучені Штати стурбовані активним нарощуванням сил РФ у Чорноморському регіоні та докладатимуть зусиль для стримування російської мілітаризації в подальшому.