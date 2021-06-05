Набули чинності санкції Європейського союзу щодо білоруських авіаперевізників

Літакам білоруських держкомпаній заборонили перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах євроблоку.

У суботу, 5 червня набули чинності санкції Європейського союзу щодо білоруських авіакомпаній.

Про це пише Німецька хвиля.

“Розпочата в Європейському Союзі процедура узгодження санкцій проти державних білоруських авіакомпаній не викликала заперечень, строк надання яких завершився о 14:00 за західноєвропейським часом 4 червня. Таким чином, штрафні санкції, запроваджені у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair, набули чинності з 00:00 години суботи, 5 червня”, – йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають заборону літакам "Белавіа" та інших білоруських держкомпаній перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах євроблоку.

Крім того, європейським національним авіаперевізникам забороняється літати в Білорусь.

Водночас заборона не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту над територією ЄС.

Нагадаємо, що 2 червня Європейське агентство авіаційної безпеки EASA випустило рішення з безпеки польотів з вимогою до країн-членів EASA зобов'язати національних перевізників уникати повітряного простору Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Посли Європейського Союзу 4 червня погодили план, який забороняє білоруським авіакомпаніям літати над територією ЄС та здійснювати посадку в європейських аеропортах.

Вимога оминати район польотної інформації "Мінськ" пов'язана з примусовою посадкою рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.