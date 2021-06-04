Фото: menafn.com Геннадій Гавривлов (у центрі)

Шрі-Ланка відпустила українського моряка Геннадія Гаврилова, затриманого у 2015 році за підозрою в контрабанді зброї та набоїв.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Геннадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі", - написав Кулеба у твіттері.

За даними Морської палати України, український громадянин Геннадій Гаврилов - капітан ланкійського судна Avant Garde, був затриманий поліцією Шрі-Ланки 6 жовтня 2015 року.

Фото: dailynews.lk

У червні 2016 року суд м.Галлє повідомив йому підозру в нелегальному ввезенні зброї та набоїв на територію Шрі-Ланки попри наявні підтвердження легальності перевезення, оскільки Гаврилов працював за офіційним контрактом з Sri Lanka Shipping Company Limited в якості капітана ланкійського судна, що забезпечувало антипіратську безпеку судноплавства в Індійському океані за програмою "Сімаршал".

На момент затримання поліцією судно Avant Garde мало всі необхідні документи й дозволи від Міністерства оборони Шрі-Ланки на свою діяльність, в тому числі на транспортування і зберігання зброї для програми "Сімаршал" за контрактом з державною ланкійською компанією Rakna Arakshaka Lanka Ltd.

У квітні 2017 року Гаврилова звільнили під заставу, але заборонили залишати країну.

Посольство України в Індії кілька разів безуспішно клопотало про повернення капітана на Батьківщину.