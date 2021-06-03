NASA відправить на Венеру дві роботизовані місії, щоб дізнатись, чому планета "стала схожою на пекло"

Планету називають "злою близнючкою Землі", вказуючи на теорію, що вона колись була придатною для життя.

Аерокосмічне агентство США NASA в 2029 та 2030 роках відправить на Венеру дві роботизовані місії DAVINCI+ та VERITAS, які збиратимуть дані про атмосферу та склад поверхні планети, щоб дослідити "загублений світ, колись придатний для життя".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Ці дві місії NASA стануть першими за 30 років, що прямуватимуть до найближчої до Землі планети.

"NASA розглядало можливості роботизованих дослідницьких місій на Місяць, або Нептун, але зупинилось на Венері... Ці дві сестринські місії мають на меті зрозуміти, як Венера стала схожим на пекло світом, де на поверхні плавиться свинець", - розповів адміністратор НАСА Білл Нельсон.

Зазначимо, що температура на поверхні Венери може сягати 500 градусів за Цельсієм, а в сама планета огорнута хмарами сірчаної кислоти. Венеру називають "злою близнючкою Землі", вказуючи на теорію, що планета колись була придатною для життя.

"Венера ближче до Сонця. Тепер вона є парником, але раніше все могло бути інакше", - розповів голова програми NASA Discovery Томас Вагнер.

Він зауважив, що планета знаходиться в Зоні Золотоволоски, тобто на такій відстані від Сонця, де теоретично можливе життя.

Нагадаємо, минулого року дослідники з США та Великобританії знайшли в атмосфері Венери речовину фосфін, яка може мати біологічне походження.

У 2017 році знайшли сім планет, схожих на Землю, в одній системі. Три з них є в потенційно населеній зоні.