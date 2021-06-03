Перерыв в эпохе Нетаньяху

Израильская оппозиция во главе с лидером центристской партии «Еш Атид» Яиром Лапидом успела подписать коалиционное соглашение , получив шанс сформировать правительство «национального единства» без нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху . Если новому объединению удастся подтвердить в Кнессете своё право на власть, собрав на итоговом голосовании за новый кабинет 60+ голосов, можно будет с уверенностью сказать – эпоха беспрерывного 12-летнего премьерства Нетаньяху поставлена на паузу. Почему мы не употребляем слово «завершена»? Потому что новая коалиция по своему составу очень неоднородна, следовательно, она может быстро распасться. Далее – в материале LB.ua.

Фото: EPA/UPG Предвыборные постеры с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера партии Еш Атид Яира Лапида в Рамат-Гане, 14 марта 2021 г.

За 15 минут до истечения срока, выделенного законом, Яиру Лапиду удалось договориться с лидерами других семи партий и сформировать коалицию национального единства. На самом деле её нужно было бы назвать по-другому – «Союз по свержению Нетаньяху». Ведь более никакой цели Лапид и его союзники перед собой не ставили.

Здесь, конечно, нужно сказать и о самом Нетаньяху, который за 12 лет правления создал ситуацию, при которой большая часть его окружения оказалась к нему в оппозиции. Многие лидеры новой коалиции – продукт нынешнего премьера: они были министрами в различных его кабинетах. И с ними он поступал политически грамотно, но всё же некрасиво. Теперь же эти люди решили его низвергнуть. Вероятнее всего, у них это получится. Впрочем, до итогового голосования в Кнессете говорить о чём-то слишком рано. А оно произойдёт в течение 12 дней, что очень символично.

В ближайшие дни все будут обсуждать личность возможного будущего премьер-министра страны – миллионера Нафтали Беннета. Этот представитель ультраправой партии, имеющей всего семь из 120 мест в Кнессете, смог обойти всех на пути к самому желанному посту в государстве. Спустя два года – если это правительство вообще столько продержится – премьерское кресло должен будет занять всё тот же Лапид. Вот такая чехарда.

Фото: EPA/UPG Лидер партии Йемина Нафтали Беннетт направляется в резиденцию президента Реувена Ривлина в Иерусалиме, 5 мая 2021 года.

Беннет ныне идёт на очень большой риск: ведь в случае поражения в Кнессете его партия «Ямина» («Новые правые») может провалиться на досрочных выборах. Согласно последним социологическим опросам, более 60% сторонников политсилы не хотят объединённой коалиции, они полагают, что их предали. И они правы. Однако для Беннета возможность получить премьерское кресло куда выше каких-то там предвыборных обещаний и идеологий.

Впрочем, сейчас дело не в будущем премьере, а в том, что дальше будет с новой коалицией, как долго она продержится. Насколько крепок может быть союз, куда входят ультралевые и крайне правые политики, пацифисты и военные «ястребы», ортодоксальные евреи и те, кто выступает за секулярное государство, люди, которые готовы договариваться с палестинцами и те, кто не воспринимает палестинскую автономию как самостоятельный организм?

Этот альянс может жить или очень короткий промежуток времени, или же наоборот – достаточно долгий для того, чтобы навсегда избавиться от Нетаньяху. Ставки предельно высоки: если коалиция быстро распадётся, то Нетаньяху возвратит себе власть и упрочит позиции, если же новое объединение продержится достаточно долго, Биби (так в Израиле называют пока ещё действующего премьера – LB.ua) может оказаться в тюрьме. Напомним, что против него заведено несколько уголовных дел. А так, как суды в Израиле проходят долго, оба лагеря будут ещё долгое время доставлять друг другу неудобства.

Фото: EPA/UPG

К этому всему стоит добавить ещё один немаловажный нюанс. Теперь и в дальнейшем судьба коалиции национального единства зависит не от маленькой фракции Беннета, не от лидера объединения Лапида. Она зависит от четырёх представителей партии «Объединённого арабского списка». Именно они становятся гарантами ухода Нетаньяху. Чтобы ключи от дома правительства были в руках арабов – такого не было за всю историю израильского государства. И это, кстати, тоже своеобразный итог правления Нетаньяху.

Проблема заключается в том, что Беннет и ряд других политиков, входящих в состав коалиции, в отличие от арабской партии, по-иному смотрят на ряд важнейших вопросов. Так, возможный будущий премьер полагает, что Израиль должен быть национальным государством евреев, что у того есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Он выступает за сохранение и расширение еврейских поселений на Западном берегу, за введение смертной казни против боевиков террористической организации ХАМАС. Со всем этим арабы не согласны.

Если Беннет всё же станет премьером, он будет вынужден доказывать израильтянам, что он куда жёстче Нетаньяху, что его политика станет ещё более правой. Однако с точки зрения новой коалиции это попросту невозможно. И арабы на это не дадут голоса. Да и не только арабы.

В общем, есть три варианта: или затяжной политический кризис, или возвращение Нетаньяху, или сплошные уступки. Поэтому мы пока осторожно предполагаем: если в Кнессете всё же утвердят новое правительство, эпоха Нетаньяху точно не завершится. Какое-то время она будет поставлена на паузу. Что будет дальше – неясно. Не стоит недооценивать Биби: он всё ещё может всех переиграть. Впрочем, Беннет политически очень похож на своего бывшего начальника – Биньямина Нетаньяху. Такой же напористый и местами запредельно авантюрный. Правда, нет уверенности в том, что он сможет бежать марафонскую дистанцию.