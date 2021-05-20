ХАМАС погодився на перемир’я з Ізраїлем

Ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем з завтрашнього дня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією кореспондента BBC в секторі Газа Рашдена Абуалуфа, ізраїльський уряд планує погодитися на припинення вогню після засідання Ради безпеки.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що припинення вогню між Ізраїлем та палестинською бойовою групою ХАМАС може набути чинності вже 21 травня.

Ізраїль заявляє, що спалах конфлікту був спричинений ХАМАС випуском ракет по Єрусалиму 10 травня. Атаки відбулися на тлі слухань в суді щодо виселення палестинців з деяких будинків у Єрусалимі, а також святкування дня Єрусалиму. З того дня ХАМАС застосував близько 4000 ракет та ударів, внаслідок чого загинули 12 людей. У секторі Гази загинули 219 людей, зокрема 63 дитини. Ізраїльська армія під час обстрілів цілила в будинки, будівлі та інфраструктуру бойовиків ХАМАС.