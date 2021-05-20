Агрессия России проникает в Арктику

Вряд ли стоит ожидать, что в следующие два года арктическая повестка будет касаться исключительно тех вопросов, которые прописаны в Уставе совета. Москва на первый план выдвигает проблемы безопасности и милитаризации региона. Более того, она хочет решать на этой площадке не только арктические проблемы.

19 и 20 мая в Рейкьявике проходит 12-я министерская встреча стран-участниц Арктического совета. После двухлетнего председательства Исландии эстафета передана России. Москва пытается использовать эту площадку для возвращения себе утраченных позиций на международной арене. Об этом свидетельствуют состоявшиеся на базе совета переговоры глав внешнеполитических ведомств США и России – Энтони Блинкена и Сергея Лаврова .

Фото: facebook/Arctic Council Министерская встреча стран-участниц Арктического совета в Рейкьявике

Встреча министров восьми стран – членов Арктического совета проходит во времена значительного ухудшения отношений России с Западом. Ещё не утих скандал с подрывом складов в чешской Врбетице и взаимной высылкой дипломатов, вдоль границ Украины сохраняется угроза из-за присутствия около 80 тысяч российских военных. На лето и осень запланированы масштабные военные учения. Со стороны России и Беларуси – «Запад-2021» в сентябре, со стороны США и НАТО – «Steadfast» и «Defender-21» летом.

За время председательства Исландии в Арктическом совете особое внимание уделялось сотрудничеству в морской сфере, борьбе с загрязнением пластиковыми отходами, климатическими изменениями, говорилось о развитии зелёной энергетики, содействии безопасному судоходству в Арктике.

Созданный 25 лет назад Арктический совет важен тем, что на базе этой международной организации долгие годы сохранялась возможность диалога между арктическими странами и другими участниками (наблюдателями) даже в условиях ухудшения ситуации в сфере глобальной безопасности, в первую очередь для решения проблем Севера (за исключением военной тематики, которая находится вне ответственности совета). Но по мере милитаризации региона исключить вопросы безопасности из арктической повестки дня уже практически невозможно.

Фото: EPA/UPG Глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон и российского МИД Сергей Лавров

Итак, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передает полномочия главе российского МИД Сергею Лаврову. Председательство РФ в Арктическом совете будет длиться до 2023 года. Согласно сформированному в России видении, именно РФ является ключевой страной в Арктике и Арктическом совете соответственно. Как правило, в качестве аргументов приводятся тезисы о большой протяженности береговой линии и площади территории за полярным кругом, о добыче россиянами более 70% нефтегазовых ресурсов в Арктике и самом большом ледокольном флоте. С таким позиционированием принципы международного сотрудничества в Арктике выглядят туманными. Что уже говорить о соблюдении интересов меньших арктических стран.

Подготовка к председательству России в Арктическом совете началась в ноябре 2020 года, когда президентом РФ был подписан соответствующий указ о создании специального комитета. Заявленной целью его работы было способствование достижению стратегических целей государственной политики РФ по экономическому и социальному развитию Арктики, повышение имиджа России на международной арене.

Концепция председательства РФ в Арктическом совете до 2023 года была утверждена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она направлена на реализацию задач, поставленных президентом РФ в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения безопасности на период до 2035 года. Среди таких целей – закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе, укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами.

Фото: EPA/UPG Российская делегация во время встреч стран-участниц Арктического совета в Рейкьявике , 19 мая 2021

Тем не менее, здесь нужно сделать несколько важных замечаний. Так, в российской арктической стратегии Северный морской путь представлен в виде неотъемлемой части РФ через географическую, историческую и экономическую связь. И весь поток судоходства, согласно планам Москвы, должен осуществляться под её контролем при создании военной инфраструктуры вдоль морского пути.

Российское руководство рассматривает Арктический совет как ещё одну переговорную площадку для укрепления своих позиций в мире и достижения геополитических целей. Поэтому в нынешних условиях вряд ли получится обойти острые вопросы.

Как раз к началу председательства России в Арктическом совете началась комплексная экспедиция российских военных специалистов Северного флота для исследования архипелага Новая Земля. Обычно подобные «путешествия» проводятся ещё и для того, чтобы акцентировать внимание на своём лидерстве в регионе, в том числе в контексте политики по освоению арктических территорий.

Многие уже позабыли, как в декабре 2020 года Владимир Путин заявил: территория России в будущем будет расширяться за счет Арктики и северных территорий. Этот сигнал был правильно воспринят Соединенными Штатами. Уже 5 мая 2021 года координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт акцентировал: из-за нарастающей геополитической напряженности и конкуренции Россия представляет для США «серьёзную проблему безопасности» в регионе.

На полях Арктического совета прошла встреча глав МИД РФ и Госдепартамента США – Лаврова и Блинкена, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международные события, а также подготовка саммита президентов двух стран – Джо Байдена и Владимира Путина.

Фото: EPA/UPG Во время встречи глав МИД РФ и Госдепартамента США

Этим переговорам предшествовали резкие высказывания с обеих сторон. Блинкен указал главе российского МИД, что Вашингтон жестко отреагирует на шаги Москвы, если те будут направлены на подрыв позиций США. Это касалось и милитаризации Арктики.

«Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить», – заявил Блинкен.

Сергей Лавров ответил, что Арктика является «нашей территорией», что Россия несет ответственность за «безопасность арктического побережья». А это означает, что РФ будет только увеличивать количество своих войск в Арктике, в том числе для контроля за транспортными морскими путями.

Что же обсудили на встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран? Безопасность Сирии, ситуацию в Нагорном Карабахе, газовые вопросы, ограничения свободы печати в России, недавнее наложение санкций со стороны Соединённых Штатов за кибератаки россиян, функционирование диппредставительств дух стран после их зеркального сокращения, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР и много чего другого. В том числе и Украину.

«Госсекретарь поднял вопрос о нашем глубоком беспокойстве относительно продолжающегося российского военного развертывания в Украине и рядом с её границами», – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Фото: EPA/UPG

Что же на это ответил Лавров? «Мы готовы, как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня – и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов».

Из этого следует, что международная повестка и проблемы безопасности вряд ли обойдут стороной такую площадку, как Арктический совет. Очевидно, что в годы председательства в нём России можно ожидать чего угодно со стороны Москвы – от продвижения собственных военно-политических интересов до обсуждения там вопросов, касающихся безопасности таких стран, как Украина, и смягчения антироссийских санкций.