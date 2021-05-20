У МЗС прокоментували інформацію про "підготовку візиту Єрмака і Резнікова" до США

У МЗС України прокоментували інформацію журналістів про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр Олексій Резніков нібито готували візит в США на перемовини з конгресменами.

"Відповідно до національного законодавства України, зовнішні зносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Зокрема, у відносинах із США організація офіційних візитів українських та американських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами. У зв’язку з цим інформуємо, що Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС та посольство України в Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту", - йдеться у відповіді МЗС України, наданій LB.ua

У дипломатичному відомстві додали, що якби керівник Офісу Президента планував офіційний візит до США або іншої країни світу, його організація та підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами.

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб", - заявили в міністерстві.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили інформацію про те, що низка конгресменів США отримали запит на зустріч з Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся. За їхніми даними, організацією зустрічей керівника Офісу президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Візит буцімто був запланований на 16-20 травня.

Лист "Радіо Свобода" отримало у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі, оскільки "в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України". Посольство, своєю чергою, нічого про лист не знало.

У листі йдеться, що візит запланований на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Офіційна мета візиту така: "Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових, стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США".

У коментарі "Радіо Свобода" Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував.

Олексій Резніков розповів, що нещодавно спілкувався з Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. Він додав, що це була ідея бізнесмена, щоб віцепрем’єр поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу, але подальші дії Пастернака не знав і не узгоджував з ним.

Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб "українські чиновники могли провести брифінг про те, "які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін". Однак він додав, що не впевнений, що вони планували взагалі приїхати до Сполучених Штатів