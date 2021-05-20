​Microsoft припинить підтримку Internet Explorer з червня 2022 року

Корпорація Microsoft збирається припинити підтримку свого фірмового браузера Internet Explorer (IE) з 15 червня 2022 року, через 25 років після того, як він був запропонований користувачам в пакеті Windows 95.

Про це повідомив менеджер команди, який відповідає за роботу Microsoft Edge, Шон Ліндерсей, передає Deutsche Welle.

"Ми оголошуємо, що майбутнє Internet Explorer на Windows 10 - за Microsoft Edge. Додаток Internet Explorer -11 буде відправлено на пенсію, його підтримка буде припинена 15 червня 2022 року для певних версій Windows 10", - додав він.

У той час, як система довгострокового обслуговування Windows 10 буде як і раніше включати Internet Explorer у наступному році, все споживчі версії припинять підтримку браузера.

На думку експертів, Internet Explorer технологічно давно застарів. Крім того, в 2013 році Microsoft оштрафували на 561 млн євро за нав'язування користувачам Windows 7 саме цієї пошукової системи.

У 2009 році Єврокомісія визнала Microsoft винною у використанні домінуючого положення на ринку операційних систем для просування свого браузера Internet Explorer, який поставлявся встановленим. У процесі врегулювання було досягнуто домовленості, що Microsoft надасть користувачам можливість відключення Internet Explorer.

Нагадаємо, у 2012 році Німецьке федеральне відомство з забезпечення безпеки інформаційної техніки застерегло громадян від користування браузером Internet Explorer. Служба виявила в браузері слабке місце, що дозволяє шахраям зламувати комп'ютери користувачів.